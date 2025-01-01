Сцена на Чистых прудах — историческая площадка Театра Олега Табакова, с которой началась его легендарная история. Здесь в 1986 году был создан знаменитый «Табакерка» — театр-студия, быстро завоевавший любовь публики за искренность, дерзость и необычную энергетику спектаклей.

Сегодня Сцена на Чистых прудах сохраняет атмосферу камерного театра, где между артистами и зрителями нет барьеров. Здесь идут постановки как по современной драматургии, так и по классическим произведениям, но всегда с уникальным табаковским почерком — живым, ярким и эмоциональным.

Эта площадка остаётся символом творческого поиска, свободы и эксперимента, продолжая традиции, заложенные Олегом Табаковым, и открывая новые имена в театральном искусстве.

Как добраться

Театр расположен в центре Москвы, рядом со станцией метро «Чистые пруды» (Сокольническая линия) и в пешей доступности от станций «Тургеневская» и «Сретенский бульвар».

Парковка

Собственной парковки у театра нет. Доступны городские платные парковочные места вдоль Чистопрудного бульвара и на соседних улицах. Вечером и в дни премьер найти свободное место сложно, поэтому лучше воспользоваться метро или приезжать заранее.