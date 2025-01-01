Сцена на Чистых прудах — историческая площадка Театра Олега Табакова, с которой началась его легендарная история. Здесь в 1986 году был создан знаменитый «Табакерка» — театр-студия, быстро завоевавший любовь публики за искренность, дерзость и необычную энергетику спектаклей.
Сегодня Сцена на Чистых прудах сохраняет атмосферу камерного театра, где между артистами и зрителями нет барьеров. Здесь идут постановки как по современной драматургии, так и по классическим произведениям, но всегда с уникальным табаковским почерком — живым, ярким и эмоциональным.
Эта площадка остаётся символом творческого поиска, свободы и эксперимента, продолжая традиции, заложенные Олегом Табаковым, и открывая новые имена в театральном искусстве.
Как добраться
Театр расположен в центре Москвы, рядом со станцией метро «Чистые пруды» (Сокольническая линия) и в пешей доступности от станций «Тургеневская» и «Сретенский бульвар».
Парковка
Собственной парковки у театра нет. Доступны городские платные парковочные места вдоль Чистопрудного бульвара и на соседних улицах. Вечером и в дни премьер найти свободное место сложно, поэтому лучше воспользоваться метро или приезжать заранее.
У московского театра Олега Табакова хоть и небольшая, но яркая и богатая история, отражающая непрерывное стремление к творческому совершенству, преданность делу и умение собирать вокруг себя талантливых людей.
История театра Олега Табакова — как мастер воевал за него с чиновниками