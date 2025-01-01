Новая сцена Театра Олега Табакова, расположенная рядом с метро «Сухаревская», открылась в 2016 году благодаря ее основателю и художественному руководителю Олегу Табакову. Оснащенная по последнему слову техники, сцена предоставляет возможности для реализации самых амбициозных идей.

В 2018 году Владимир Машков, возглавивший театр, обновил зрительское пространство, создав уникальное «Фойе зеркал», украшенное 2 500 кв. м зеркал. Витражи на окнах выполнены по мотивам работ Маурица Эшера и Виктора Вазарелли. История этого пространства и самого театра раскрывается в экскурсии «Путешествие в фойе зеркал».

Репертуар Новой сцены включает знаковые постановки: «Матросская тишина», «Ревизор», «Страсти по Бумбарашу», а также «Ночь в отеле», «И никого не стало», «Схватка», «Мольер, avec amour», «Моя прекрасная леди» и другие. В спектаклях участвуют звезды театра и кино — Владимир Машков, Константин Лавроненко, Юрий Чурсин, Яна Сексте и молодые талантливые актеры.

Театр Олега Табакова продолжает радовать зрителей эмоциональными и яркими постановками, оставляющими неизгладимые впечатления.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сухаревская​» в минуте ходьбы, «Проспект Мира​» и «Цветной бульвар» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей театра не предусмотрено парковки.