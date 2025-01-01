Новая сцена Театра Олега Табакова, расположенная рядом с метро «Сухаревская», открылась в 2016 году благодаря ее основателю и художественному руководителю Олегу Табакову. Оснащенная по последнему слову техники, сцена предоставляет возможности для реализации самых амбициозных идей.
В 2018 году Владимир Машков, возглавивший театр, обновил зрительское пространство, создав уникальное «Фойе зеркал», украшенное 2 500 кв. м зеркал. Витражи на окнах выполнены по мотивам работ Маурица Эшера и Виктора Вазарелли. История этого пространства и самого театра раскрывается в экскурсии «Путешествие в фойе зеркал».
Репертуар Новой сцены включает знаковые постановки: «Матросская тишина», «Ревизор», «Страсти по Бумбарашу», а также «Ночь в отеле», «И никого не стало», «Схватка», «Мольер, avec amour», «Моя прекрасная леди» и другие. В спектаклях участвуют звезды театра и кино — Владимир Машков, Константин Лавроненко, Юрий Чурсин, Яна Сексте и молодые талантливые актеры.
Театр Олега Табакова продолжает радовать зрителей эмоциональными и яркими постановками, оставляющими неизгладимые впечатления.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Сухаревская» в минуте ходьбы, «Проспект Мира» и «Цветной бульвар» в 10-ти минутах.
Парковка
Для посетителей театра не предусмотрено парковки.
У московского театра Олега Табакова хоть и небольшая, но яркая и богатая история, отражающая непрерывное стремление к творческому совершенству, преданность делу и умение собирать вокруг себя талантливых людей.
История театра Олега Табакова — как мастер воевал за него с чиновниками