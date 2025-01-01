Центральный академический театр Российской Армии — знаковая площадка в Москве, созданная в 1930 году. Первые спектакли театра, не имея постоянной сцены, показывали в разных городах и воинских частях. В 1934 году архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев спроектировали для театра уникальное здание в форме пятиконечной звезды, ставшее архитектурным памятником эпохи.

Театр оснащен механикой сцены, разработанной инженером Иваном Мальциным: вращающимися кругами и подъемными платформами, которые позволяют воплощать сложные сценографические идеи. С момента открытия здания в 1940 году здесь прошло более 300 премьер, среди которых значимые постановки режиссеров Алексея и Андрея Поповых. Под руководством этих мастеров театр закрепил репутацию художественного и технического новатора.

Сегодня театр возглавляет народный артист России Александр Лазарев, и на его сценах регулярно идут как классические, так и современные постановки, включая произведения Чехова, Островского, Шекспира и Брехта.

Вместимость

Большой зрительный зал рассчитан на 1520 человек, малый зал вмещает 400 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Достоевская» в минуте ходьбы, «Новослободская», «Менделеевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.