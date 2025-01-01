12+
Знамя Победы
16 сентября в 19:00 Театр Российской Армии
6+
Сказка о царе Салтане
3 января в 11:00 Театр Российской Армии
6+
Новогодние приключения Маши и Вити
5 января в 11:00 Театр Российской Армии
12+
Прощай, конферансье!
9 сентября в 19:00 Театр Российской Армии
12+
1418
13 сентября в 18:00 Театр Российской Армии
6+
Александр Розенбаум
24 октября в 19:00 Театр Российской Армии
6+
Двенадцать месяцев
4 января в 17:00 Театр Российской Армии
6+
Александр Розенбаум
16 октября в 19:00 Театр Российской Армии