Театр РОСТА в Царицыно (ранее Московский областной государственный театр юного зрителя) был основан в 1930 году как филиал Московского ТЮЗа, став единственным передвижным ТЮЗом в СССР. В 2014 году художественным руководителем театра стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева, что ознаменовало новый этап в его развитии.

Театр отличается многожанровостью репертуара, включающего драматические спектакли, мюзиклы, музыкальные постановки, спектакли по школьной программе и классической литературе. На его сцене — более 30 спектаклей для зрителей всех возрастов, что делает его настоящим семейным театром.

С 2022 года театр получил новое название и стал частью МТЮЗа, сохранив свои традиции и продолжив активную гастрольную и фестивальную деятельность. Слоган театра: «Растем вместе с театром!».

Как добраться

Станция метро «Царицыно» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

У театра есть бесплатная парковка на 15 мест.