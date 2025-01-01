Московский государственный академический театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, с 2000 года занимается популяризацией народной культуры. Это единственный государственный академический театр в России, сочетающий драматическое искусство, традиционное многоголосие, хореографию, оригинальную музыку и современные аранжировки народных песен.

Репертуар театра строится на русской и советской классической литературе. В состав труппы входят ансамбли «Славяне», «Россияне», фолк-рок группа «После 11», танцевальный ансамбль «Русские сезоны», а также известные актеры театра и кино. Спектакли театра ставят ведущие режиссеры, а участие звездных гостей делает постановки яркими и разнообразными.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Достоевская» в 10-ти минутах ходьбы, «​Цветной бульвар» и «Сухаревская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей БЦ Diamond Hall, где расположен театр, есть крытая платная парковка на 500 мест.