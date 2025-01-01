Театр русской драмы М. Щепенко — театральная площадка, посвящённая развитию традиций отечественной сцены и современному осмыслению классических произведений. Основанный режиссёром Михаилом Щепенко, театр объединяет актёров разных поколений и творческих направлений, предлагая зрителю живое, эмоциональное и психологически точное искусство.

В репертуаре — постановки по произведениям русской и мировой литературы, а также оригинальные авторские спектакли. Театр известен своей камерной атмосферой, близким контактом со зрителем и глубоким вниманием к человеческим историям.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Таганская» и «Марксистская», от которых до театра можно дойти пешком за несколько минут.

Парковка

Рядом с театром расположены городские парковочные зоны.