Московский академический театр сатиры, известный своими драматическими постановками, является одним из культурных символов столицы. Основанный в начале XX века, он открыл свои двери для публики 1 октября 1924 года, занимая подвальное пространство по адресу Большой Гнездниковский переулок, дом 10. С тех пор театр стал местом работы для многих выдающихся артистов советской и российской сцены. Заслужив репутацию одного из самых популярных театров Москвы, к 2015 году он достиг впечатляющих показателей посещаемости — до 90% заполненности зала, с общим числом зрителей более 2,5 миллионов человек.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Спортивная» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.