Московский академический театр сатиры, известный своими драматическими постановками, является одним из культурных символов столицы. Основанный в начале XX века, он открыл свои двери для публики 1 октября 1924 года, занимая подвальное пространство по адресу Большой Гнездниковский переулок, дом 10. С тех пор театр стал местом работы для многих выдающихся артистов советской и российской сцены. Заслужив репутацию одного из самых популярных театров Москвы, к 2015 году он достиг впечатляющих показателей посещаемости — до 90% заполненности зала, с общим числом зрителей более 2,5 миллионов человек.



Вместимость

Основная сцена способна вместить больше 1000 зрителей.



Буфет

В театре предусмотрен буфет, где можно приятно провести время в перерывах между актами, наслаждаясь разнообразием напитков и закусок. Это добавляет дополнительное удовольствие к театральному вечеру, позволяя зрителям не только насладиться искусством, но и отдохнуть в комфортной обстановке.



Как добраться

Благодаря удачному расположению возле станции метро «Маяковская», Театр Сатиры легко доступен на общественном транспорте, включая автобусы, что делает его посещение удобным для всех категорий зрителей.



Парковка

Рядом с театром есть паркинговая зона, что позволяет легко добраться до театра на личном транспорте.