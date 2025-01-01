Театр Современной Драматургии расположен в историческом доходном доме XIX века на Палихе, соединяя атмосферу прошлого с актуальным искусством. Под руководством Артёма Данина и директора Елены Мурзабаевой театр предлагает репертуар, включающий современные пьесы, классику и экспериментальные постановки.

Актёрская труппа состоит из профессионалов с многоплановым опытом, раскрывающих сложные темы и эмоции. Театр стремится показать, что прошлое — это ресурс для решения современных вопросов, объединяя эстетику разных эпох.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская», «​Новослободская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Достоевская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.