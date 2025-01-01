12+
Яна всем нравится. Нет
12 октября в 19:00 Театр современной драматургии
16+
Не друзья
30 сентября в 19:00 Театр современной драматургии
16+
Зо
11 октября в 19:00 Театр современной драматургии
12+
Цветы для Элджернона
6 сентября в 16:00 Театр современной драматургии
16+
Паразиты
25 сентября в 19:00 Театр современной драматургии
12+
Том Сойер
28 сентября в 13:00 Театр современной драматургии
16+
Не друзья
19 сентября в 19:00 Театр современной драматургии
6+
Вилли Вонка
10 октября в 19:00 Театр современной драматургии