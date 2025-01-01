Московский театр-студия Всеволода Шиловского — молодой театр, созданный учениками Шиловского, с многожанровым репертуаром. Основанный в 2017 году после выпуска одного из курсов Шиловского, театр приобрел статус театра-студии и с тех пор гастролировал по России и за рубежом, включая Лимасол (Кипр).

В репертуаре театра постановки классиков и современных авторов: «Игроки» Н. Гоголя, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Зойкина Квартира» М. Булгакова, а также комедии Р. Куни, Р. Тома, пьесы Ю. Полякова и другие известные произведения.



Как добраться

Ближайшие станции метро «Трубная», «Чеховская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.