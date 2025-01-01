16+
Игроки
30 сентября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
16+
Особняк на Рублевке
25 сентября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
Золушка
7 сентября в 12:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
18+
Гарпагониада
11 сентября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
16+
Восемь любящих женщин
13 сентября в 18:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
18+
Гарпагониада
23 октября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
16+
Восемь любящих женщин
5 сентября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
16+
Зойкина квартира
12 сентября в 19:00 Театр-студия Всеволода Шиловского