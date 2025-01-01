Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан в 1988 году народным артистом России Владимиром Захаровым в честь 650-летия одного из известных русских промыслов — гжели. В 1993 году театр получил статус государственного, а в 1999 — академического.

«Гжель» — это культурная визитная карточка Москвы, использующая язык танца для отображения красоты и духа российских народных промыслов. Его постановки оживляют художественные традиции, включая гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры, передавая их наследие следующим поколениям.

Работы Владимира Захарова основаны на культурном многообразии России, отражая народные мотивы и образы, которые легли в основу танцевальных и песенных композиций театра.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тушинская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.