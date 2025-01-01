Театр Терезы Дуровой — один из ведущих театров России для всей семьи, основанный в 1993 году как Московский театр клоунады. Под руководством Терезы Дуровой здесь ставятся яркие спектакли, сочетающие музыку, драму и клоунаду.

В репертуаре — более 30 постановок для зрителей всех возрастов, среди них такие хиты, как «Летучий корабль», «Бу-ра-ти-но!» и «Принц и нищий». На основной сцене спектакли сопровождаются живым оркестром, а с 2011 года в проекте участвуют режиссеры из Европы. Театр также организует международные проекты, включая фестиваль «Гаврош» и творческие лаборатории.

Вместимость

Большой зал рассчитан на 1 027 зрителей, малый – 296 зрителей, детская гостиная – 40 зрительных мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Серпуховская» и «Добрынинская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть несколько общедоступных платных парковок небольшой вместимости.