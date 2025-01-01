Театр Терезы Дуровой — один из ведущих театров России для всей семьи, основанный в 1993 году как Московский театр клоунады. Под руководством Терезы Дуровой здесь ставятся яркие спектакли, сочетающие музыку, драму и клоунаду.
В репертуаре — более 30 постановок для зрителей всех возрастов, среди них такие хиты, как «Летучий корабль», «Бу-ра-ти-но!» и «Принц и нищий». На основной сцене спектакли сопровождаются живым оркестром, а с 2011 года в проекте участвуют режиссеры из Европы. Театр также организует международные проекты, включая фестиваль «Гаврош» и творческие лаборатории.
Вместимость
Большой зал рассчитан на 1 027 зрителей, малый – 296 зрителей, детская гостиная – 40 зрительных мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Серпуховская» и «Добрынинская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть несколько общедоступных платных парковок небольшой вместимости.
Театр Терезы Дуровой на Серпуховской имеет недолгую, но вполне яркую историю. За 30 лет он успел полностью поменять свою эстетику и стать значимым уголком театральной Москвы. Хотя это не самая известная труппа, спектакли театра Терезы Дуровой стабильно собирают фанатов стиля этого коллектива. В этой статье расскажем историю театра Терезы Дуровой. Как он зародился и менялся за свою историю.
История театра Терезы Дуровой: путь от ДК до всемирно известной труппы