Театр в Хамовниках — современная театральная площадка Москвы, созданная с целью представления актуальных российских постановок и классики. Это место для талантливых коллективов, уже признанных зрителями и профессионалами.

Театр в Хамовниках также служит культурным центром, принимая выставки, камерные концерты, лекции и встречи с известными актерами и художниками.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Спортивная» и «Лужники» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платные общедостурные парковки небольшой вместимости.