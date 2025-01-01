Театр Живого Действия — это уникальная московская площадка, специализирующаяся на иммерсивных постановках, где границы между актерами и зрителями стираются. В этом пространстве каждый участник становится частью действия, активно взаимодействуя с сюжетом и персонажами.

Формат театра предлагает зрителям необычный опыт, позволяя почувствовать себя не просто наблюдателем, а непосредственным участником происходящего. Постановки включают элементы драмы, импровизации и интерактивных заданий, создавая атмосферу полного погружения.

Театр Живого Действия привлекает тех, кто ищет новые формы культурного досуга и желает открыть для себя альтернативный способ переживания искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Серпуховская» и «Павелецкая» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.