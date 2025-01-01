ТЕАТР+ — уникальное пространство, где современная подача встречается с уютом камерного зала, а каждая постановка наполнена глубиной и смыслом. Театр расположен на старом Арбате, в доме с рыцарями, напротив театра Вахтангова, что само по себе настраивает на театральное погружение.

Особенная атмосфера начинается сразу: администратор встречает гостей, предлагает шампанское и десерт, а ожидание постановки сопровождается музыкой и мягким светом. В камерном зале оживают комедии, драмы и интерактивные истории, всегда отличающиеся высоким качеством актерской игры, интересным сюжетом и отсутствием банальности.

Для детей от 4 до 10 лет здесь проходят интерактивные шоу-спектакли из серии «Учёная семейка», которые делают ТЕАТР+ идеальным местом для всей семьи. Это театр для тех, кто ценит уют, смыслы и неподдельные эмоции.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.