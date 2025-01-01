Театральная хоромина в усадьбе Коломенское — это уникальное пространство Дворца царя Алексея Михайловича, воссозданное в духе русских традиций XVII века.

Здесь проходят спектакли, концерты, и интерактивные программы, в которых оживают образы и сюжеты эпохи. Уникальная атмосфера хоромины позволяет зрителям окунуться в историю и почувствовать себя частью царской России.

Театральная хоромина объединяет культурное наследие и современное театральное искусство, делая ее значимой частью культурной жизни Москвы.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 160 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Каширская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Концертный зал, расположенный на на территории музея-заповедника «Коломенское», не располагает парковкой.