Театральная хоромина в усадьбе Коломенское — это уникальное пространство Дворца царя Алексея Михайловича, воссозданное в духе русских традиций XVII века.
Здесь проходят спектакли, концерты, и интерактивные программы, в которых оживают образы и сюжеты эпохи. Уникальная атмосфера хоромины позволяет зрителям окунуться в историю и почувствовать себя частью царской России.
Театральная хоромина объединяет культурное наследие и современное театральное искусство, делая ее значимой частью культурной жизни Москвы.
Вместимость
Зрительный зал вмещает 160 мест.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Каширская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Концертный зал, расположенный на на территории музея-заповедника «Коломенское», не располагает парковкой.