Театр «Одеон» — культурная площадка в Москве, сочетающая классику театра, яркие мюзиклы, авторскую кухню и атмосферу светской вечеринки. Открывшись в декабре 2023 года премьерой мюзикла «Москва слезам не верит», театр быстро завоевал популярность, предлагая разнообразный репертуар для взрослых и детей. С двумя сценами и уникальными форматами «Одеон» продолжает радовать зрителей высококлассными постановками и гастрономическими новинками.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Белорусская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле «Одеона» есть небольшие общественные платные парковки.