Театральный центр «Крылатское» — культурное пространство на западе Москвы, открытое для зрителей всех возрастов. В репертуаре — спектакли, концерты, литературные вечера, фестивали и образовательные программы.

Современный зал с удобной рассадкой, техническое оснащение и тёплая атмосфера делают центр популярным местом для семейных выходных, творческих встреч и мероприятий местного сообщества. Пространство также открыто для партнёрских проектов и гастрольных постановок.

Как добраться

Пешком 10 минут от станции метро «Крылатское». Удобный подъезд с Рублёвского шоссе и МКАД

Парковка

Бесплатная парковка у здания, в выходные обычно свободна.