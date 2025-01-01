Театральный центр «На Плющихе» — это культурное пространство, открытое в 2023 году в здании бывшего клуба завода «Каучук», созданном архитектором К. Мельниковым.

Центр объединяет спектакли Московского драматического театра «На Плющихе», а также выставки, музыкальные вечера, перформансы и обучающие программы. Здесь также работает Школа актерского и ораторского мастерства «Легкие на подъем», доступная для всех профессий, превращая центр в динамичную платформу для театральных и образовательных событий.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.