Театральный центр «На Плющихе» — это культурное пространство, открытое в 2023 году в здании бывшего клуба завода «Каучук», созданном архитектором К. Мельниковым.
Центр объединяет спектакли Московского драматического театра «На Плющихе», а также выставки, музыкальные вечера, перформансы и обучающие программы. Здесь также работает Школа актерского и ораторского мастерства «Легкие на подъем», доступная для всех профессий, превращая центр в динамичную платформу для театральных и образовательных событий.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.