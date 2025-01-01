Театральный центр СТД РФ «На Страстном» — независимая культурная площадка в Москве, созданная при поддержке Союза театральных деятелей России. Центр объединяет традиционные и экспериментальные театральные проекты, оставаясь местом для самых смелых идей и новых форм искусства.

На сцене выступают ведущие артисты и режиссёры России и Европы, а также молодые таланты. Программа включает спектакли, фестивали, лекции, мастер-классы и концерты, формируя пространство для творческих открытий. Постоянная аудитория «Страстного» — преимущественно молодые люди от 16 до 40 лет.

Фестивали «Твой шанс», «SOLO», «Италия Молодая», проекты «48 часов с Ромео Кастеллуччи», «Коляда-театр» и многие другие сделали центр знаковым местом для развития современного театрального искусства.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Тверская», «Пушкинская», «Чеховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.