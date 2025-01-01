Театральный дом «Старый Арбат» — мультиформатное культурное пространство в центре Москвы, объединяющее театр, искусство и образование.

Здесь ставят спектакли для детей и взрослых, работает школа актерского мастерства, проходят музыкальные вечера, выставки, показы фильмов для школьников и занятия в студии прикладного искусства. Репертуар охватывает как семейные постановки, так и серьёзную классику.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «​Кропоткинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театрального центра есть небольшие платные общественные парковки.