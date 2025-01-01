Театральный центр «Вишнёвый сад» — это современное культурное пространство в Москве, сочетающее традиции русского драматического театра с актуальными формами сценического искусства. Основанный народным артистом России Александром Вилькиным, центр выступает как театр размышлений — о человеке, морали и смысле жизни. Здесь создаются спектакли, которые не просто рассказывают историю, но вступают в живой диалог со зрителем.

Репертуар «Вишнёвого сада» — это диалог между эпохами. Наряду с классикой (Чехов, Достоевский, Мольер) здесь идут постановки по пьесам современных авторов: Людмилы Улицкой, Тома Стоппарда, Михаила Рощина и других. Важное место занимает детская программа — спектакли для юных зрителей отличаются тонким вкусом и уважением к восприятию ребёнка.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Сухаревская» — около 3 минут пешком, от «Сухаревской» выходите на Садовое кольцо, далее — вдоль Малой Сухаревской площади до здания с театральной вывеской. Также удобно добираться от станций «Цветной бульвар» и «Тургеневская», около 10 минут ходьбы.

Парковка

В районе театра действует платная городская парковка по периметру Садового кольца. Вечером и в выходные можно найти свободные места на Малой Сухаревской и прилегающих улицах (ул. Щепкина, пр. Ак. Сахарова). Для гостей на такси рекомендовано высаживаться у главного входа на Малой Сухаревской.