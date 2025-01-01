Учебный театр Театрального института имени Бориса Щукина — это уникальная площадка, где дипломные спектакли студентов четвертого курса создаются под руководством опытных педагогов и профессионалов театрального дела. Основанный в 1937 году, он стал местом, где будущие артисты делают первые шаги в профессию, соединяя обучение с яркими постановками.

Репертуар театра ежегодно обновляется и включает русскую и зарубежную классику, водевили, пластические спектакли и чтецкие вечера, превращая учебный процесс в настоящий праздник искусства. За время существования Учебного театра здесь начинали карьеру многие звезды российского театра и кино.

Для зрителей театр открывает двери в мир Вахтанговской школы, позволяя ощутить магию искусства и талант начинающих артистов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театрального института нет парковки.