«Театральный особняк» был основан в 1997 году под руководством Леонида Краснова с постановки «Бедный Гамлет». Этот спектакль стал началом нового направления — «Театра эмоциональной драмы», ставящего эмоции на первый план. В 1998 году театр получил официальный статус и открыл театральный центр в Таганском районе.

За время своего существования театр выпустил более 60 спектаклей, получивших награды на фестивалях. Театр активно гастролирует по России и участвовал в международных фестивалях. Также «Театральный особняк» стал площадкой для других театральных коллективов и студий, проводил дипломные спектакли студентов театральных вузов и фестивали любительских театров.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общедоступные платные парковки.