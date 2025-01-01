Театр.doc — независимый российский театр, за 20 лет ставший культурным феноменом и родоначальником отечественного документального театра. Именно здесь впервые начали работать в методике verbatim, а своё творчество начинали многие современные драматурги, режиссёры и сценографы, такие как Иван Вырыпаев, Всеволод Лисовский, Дмитрий Данилов и Ксения Перетрухина.

Театр известен своей прямотой, активностью и смелыми постановками, включая гражданские спектакли Елены Греминой и Михаила Угарова, такие как «Час восемнадцать» и «Болотное дело». За годы существования спектакли Театра.doc участвовали в международных фестивалях и пять раз становились лауреатами премии «Золотая маска» с такими постановками, как «Кислород» и «Человек из Подольска».

Сегодня Театр.doc располагается на двух площадках — «DOC на Лесной» и «DOC industrial», где зрителям предлагают документальные спектакли, эксперименты, вербатимы и постановки для семейного просмотра. Главное для театра — человек, его судьба и свобода выражения.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Менделеевская», «Белорусская» и «Новослободская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей театра не предусмотрено парковки.