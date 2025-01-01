Театриум на Серпуховке — современный театральный комплекс, где с 1993 года работает «Театр Терезы Дуровой». В афише — спектакли театра, антрепризы, постановки ведущих московских трупп, международные фестивали и концерты.

Здание 1980 года сохранило оригинальный облик, но полностью модернизировано для удобства зрителей и соответствия современным техническим требованиям.

Вместимость

Большой зал рассчитан на 1 027 зрителей, малый – на 296 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Серпуховская» и «Добрынинская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть несколько общедоступных платных парковок небольшой вместимости.