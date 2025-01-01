«ТехникаБезОпасности» — мультикультурное пространство для мероприятий, концертов и вечеринок до утра.

Проект StereoPeople Group, сочетающий бар, собственный кондитерский цех и разнообразные события. Здесь проходят концерты популярных исполнителей, спортивные трансляции, квизы, стендап и вечеринки.

Изюминка места — знаменитый ковёр с надписью «KEEP OFF ON!», ставший символом атмосферы свободы и творчества.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская», «​Новослободская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Достоевская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.