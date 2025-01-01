Теплоход Loft Boat (Москва) — это уникальное пространство на воде, которое сочетает в себе атмосферу лофта и комфорт прогулочного судна. Этот теплоход превращён в многофункциональную площадку, где проходят вечеринки, концерты, культурные и корпоративные мероприятия. Интерьер оформлен в индустриальном стиле с элементами современного дизайна, создавая расслабленную и стильную атмосферу.

Loft Boat располагает просторной открытой палубой и крытым залом, что позволяет проводить события как в тёплое время года, так и в прохладные дни. Профессиональное звуковое и световое оборудование, а также удобные зоны для отдыха делают теплоход популярным местом для тех, кто хочет совместить прогулку по Москве-реке с развлечениями.

Вместимость

Теплоход вмещает до 600 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кутузовская» и «​Студенческая» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У причала не предусмотрено парковки. Рекомендуется использовать общественный транспорт или такси.