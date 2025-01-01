The Tipsy Pub — уютный и гостеприимный локальный паб в Москве.

Здесь царит душевная атмосфера: постоянные гости из соседних улиц создают ощущение сообщества, где «все знают всех». Заведение разделено на два этажа: классический ирландский паб с традиционной мебелью на первом и современный крафтовый бар с витражами и стильным декором на втором.

Меню одинаково вкусное на обоих уровнях. Особая гордость — шесть видов бургеров с разными фаршами, которые повара готовят ежедневно. Напитки радуют разнообразием: 30 сортов крафтового пива, более 20 видов вина и столько же ирландского пива на разлив.

The Tipsy Pub идеально подходит для дружеских встреч, разговоров до полуночи и тёплых праздников.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская» в 2-х минутах, «​Новослободская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Достоевская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.