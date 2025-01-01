Тимирязев Центр — современное пространство для выставок, образования и бизнеса в Москве, представляет собой многофункциональную площадку на территории Российского аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. Это уникальное место, где переплетаются образовательные, научные и культурные инициативы. Здесь проходят масштабные выставки, научные конференции, мастер-классы, а также деловые форумы и профильные фестивали, включая знаковую для столицы «Золотую осень».

Здание центра объединяет более 18 000 м² трансформируемых пространств, которые можно адаптировать под мероприятие любого формата — от камерной лекции до масштабной агровыставки. Конференц-зал рассчитан на 450 человек, а также имеются переговорные комнаты и зал для семинаров. Отличная акустика, современное мультимедийное оснащение и гибкая логистика делают площадку особенно привлекательной для организаторов.

Как добраться

Удобнее всего добираться на метро — от станции «Петровско-Разумовская» (выход №5) путь пешком займёт около 7–10 минут. Также можно доехать от Савёловского вокзала на МЦД или автобусе.

Парковка

Для гостей предусмотрена как уличная парковка вдоль Верхней аллеи, так и охраняемая парковка прямо у входа в комплекс.