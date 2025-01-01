Торгово-выставочный комплекс «Тишинка» – современное пространство в центре Москвы, которое объединяет деловую, культурную и гастрономическую составляющие.

Здесь работает выставочный комплекс «Т-Модуль», где регулярно проходят ярмарки, экспозиции и масштабные проекты российского и международного уровня. Помимо выставочной деятельности, в «Тишинке» расположен ресторан Tishinka Gastro Hall – стильное пространство, где проходят концерты, гастрономические вечера и культурные мероприятия.

Как добраться

Ближайшая станция метро – «Белорусская» и «Маяковская» (около 10 минут пешком).

Парковка

Для гостей есть платная парковка на 200 машиномест.