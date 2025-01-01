«Точка Ру» — камерный театр, расположенный в уютном историческом особняке на Варшавском шоссе, всего в пяти минутах ходьбы от ближайшей станции метро. Пространство объединяет сцену, зрительный зал и атмосферу, способствующую живому диалогу между артистами и публикой. Небольшой формат создаёт близость восприятия, а репертуар включает современные постановки, экспериментальные формы и авторские проекты.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Варшавская» в 5-ти минутах и «Чертановская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платная зона парковки на 10 машиномест.