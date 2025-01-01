Treff 8 — современный московский клуб, объединяющий стильный интерьер, разнообразную музыкальную программу и уникальную атмосферу. Расположенный в центре города, Treff 8 стал местом притяжения для любителей качественной музыки, вечеринок и творчества.

Клуб известен своими живыми концертами, тематическими вечерами и диджей-сетами, представляющими лучшие направления электронной и альтернативной музыки. Пространство сочетает лаконичный дизайн и профессиональное звуковое оборудование, создавая идеальные условия для незабываемых мероприятий.

Treff 8 также подходит для камерных выступлений, культурных мероприятий и арт-проектов, делая его универсальной площадкой для городских событий.

Вместимость

Клуб вмещает до 600 гостей.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка назменого транспорта «Театр им. Гоголя» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть небольша общественная платная парковка.