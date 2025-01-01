Инженерный корпус Третьяковской галереи — современное выставочное пространство, расположенное рядом с историческим зданием галереи в Лаврушинском переулке. Этот корпус был создан для временных экспозиций, экспериментальных проектов и масштабных выставок, которые требуют особых технических условий.

Здесь регулярно проходят ретроспективы крупнейших мастеров отечественного и мирового искусства, тематические проекты, посвящённые архитектуре, дизайну и современным художественным практикам. Инженерный корпус позволяет Третьяковской галерее работать с самыми разными жанрами и форматами: от классической живописи и скульптуры до мультимедиа-инсталляций.

Современные выставочные залы, удобная навигация и инфраструктура делают пространство комфортным для зрителей и открытым для смелых кураторских экспериментов.

Как добраться

Инженерный корпус находится в шаговой доступности от основного здания Третьяковской галереи. Ближайшая станция метро — «Третьяковская», также удобно дойти от станций «Новокузнецкая» или «Полянка».

Парковка

Собственной парковки у корпуса нет. Доступны городские платные парковочные места в районе Лаврушинского переулка и на соседних улицах. В выходные и в дни больших выставок количество мест ограничено, рекомендуется приезжать заранее или пользоваться общественным транспортом.