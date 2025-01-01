Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной — современное выставочное пространство Государственной Третьяковской галереи, рассчитанное на несколько сотен посетителей одновременно. Здесь проходят временные экспозиции, крупные культурные проекты и международные выставки, привлекающие внимание как специалистов, так и широкой публики.

Как добраться

Корпус расположен всего в 10 минутах пешком от станций метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая».

Парковка

У здания предусмотрены ограниченные парковочные места, однако в центре Москвы удобнее воспользоваться платными городскими парковками или общественным транспортом.