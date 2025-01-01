Государственная Третьяковская галерея — один из главных художественных музеев России, специализирующийся на отечественном изобразительном искусстве. Основанная в 1856 году меценатом Павлом Третьяковым, галерея располагает одной из самых полных коллекций русской живописи — от иконописи до авангарда и современного искусства. Основное здание находится в Лаврушинском переулке, рядом с метро «Третьяковская», и известно залами с работами Андрея Рублёва, Ильи Репина, Виктора Васнецова, Казимира Малевича и других выдающихся художников. Галерея включает несколько корпусов и филиалов, где проходят постоянные экспозиции и временные выставки, образовательные программы и культурные мероприятия.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Третьяковская» в 5-ти минутах ходьбы и «​Новокузнецкая» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.