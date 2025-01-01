Troyka Multispace — это динамичное и эксклюзивное пространство для мероприятий, расположенное в самом центре Москвы. Заведение известно своим уникальным дизайном и универсальной функциональностью, предлагая разнообразные культурные события, включая танцевальные вечеринки, перформансы и арт-эксперименты. Интерьер клуба сочетает российский классицизм с современными мобильными технологиями, такими как трансформируемые полы и визуальные проекции, которые позволяют каждый раз переосмысливать пространство под разные мероприятия.

В Troyka Multispace два основных танцевальных зала и несколько уютных комнат для общения, что делает его идеальным местом для творческих встреч. Место пользуется большой популярностью среди московской креативной сцены, часто привлекая влиятельных личностей и тех, кто ищет погружение в концептуальный опыт. Также здесь проводятся масштабные события, объединяя искусство, музыку и инновационный дизайн в едином пространстве.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 10-ти минутах, «Таганская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.