Try Moscow — это перформанс-бар в самом центре Москвы, расположенный на цокольном этаже. У входа гостей встречает лаконичная вывеска TRY.

Пространство объединяет барную культуру и элементы современного театра: здесь проходят музыкальные и пластические перформансы, вечеринки, диджей-сеты, а также тематические мероприятия с интерактивными элементами. Интерьер минималистичный и камерный, с мягким светом и сценической атмосферой, ориентированной на живое восприятие происходящего.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Китай-город» — все в 7–10 минутах пешком. Удобно добраться пешком от Садового кольца, по Покровскому бульвару.

Парковка

Парковка в районе ограничена, ближайшие платные парковочные зоны — на улицах Покровка, Чистопрудный бульвар и Хохловский переулок. В вечернее время свободные места найти сложно, поэтому лучше ориентироваться на общественный транспорт или такси.