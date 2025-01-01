Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского — музей и культурное пространство, посвящённое наследию одного из самых влиятельных сценографов XX века. Здесь собраны декорации, макеты, эскизы, афиши и архивные материалы, отражающие творчество Боровского, работавшего с выдающимися режиссёрами современности — Анатолием Васильевым, Юрием Любимовым, Петром Фоменко и другими.

Пространство мастерской сохраняет атмосферу живого творческого процесса, где каждая деталь наполнена историей театра и поисками художественной формы. Помимо экспозиций, здесь проходят лекции, творческие встречи, показы и выставки, посвящённые театральному искусству и сценографии.

Как добраться

Музей расположен в историческом центре Москвы, недалеко от станций метро «Арбатская», «Кропоткинская» и «Боровицкая».

Парковка

Доступна городская платная парковка вдоль Большого Афанасьевского переулка и на прилегающих улицах.