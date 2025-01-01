Творческое пространство «Антифон» — это многогранная культурная площадка на Ленинградском проспекте, где пересекаются музыка, театр и цифровые медиа. Здесь сочетаются техническое оснащение, вдохновляющая атмосфера и открытость к экспериментам.
Площадка объединяет:
Современные студии звукозаписи и репетиций с профессиональной акустикой — от камерных до более просторных, подходящих для ансамблей, вокалистов и диджеев.
Образовательные курсы: от диджеинга и музыкального продакшна до интенсивов по работе с VR и 3D-графикой.
Театральную сцену и перформативное пространство, где проходят спектакли, квартирники, арт-вечера и экспериментальные постановки.
Медиаплатформу: здесь создают контент в формате 360°, 3D-туры, VR-проекты, используя последние технологии в визуальном искусстве.
Как добраться
Ближайшие станции метро — «Белорусская», «Динамо» и «Петровский парк». От «Белорусской» до площадки можно дойти пешком за 10–15 минут.
Парковка
Для гостей доступна наземная парковка на территории центра — удобный вариант для автомобилистов.