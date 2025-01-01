Twenty One Club — стильный ресторан-клуб на Новом Арбате, объединяющий гастрономию, музыку и атмосферу ночной жизни.

Элегантное пространство с современным дизайном, удобными лаунж-зонами и большим танцполом идеально подходит для ужинов, вечеринок и специальных мероприятий.

В меню представлены изысканные блюда авторской кухни, а за барной стойкой создают коктейли мирового уровня. Каждую неделю клуб радует гостей живыми выступлениями артистов, диджей-сетами и шоу-программами.

Удобное расположение в центре столицы и первоклассный сервис делают Twenty One Club местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «​Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть общественная платная парковка на 98 мест.