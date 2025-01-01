ТЮЗ района Некрасовка — камерная театральная площадка на базе библиотеки №117. Это современное культурное пространство, где проходят спектакли, творческие встречи, мастер-классы и театральные лаборатории для детей и подростков.

Репертуар театра охватывает как классические постановки, так и оригинальные авторские проекты, направленные на развитие эстетического вкуса и эмоционального интеллекта юного зрителя. Здесь создаётся доверительная атмосфера, в которой каждый ребёнок может почувствовать себя участником театрального действия.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Некрасовка». От метро до площадки — около 15 минут пешком или 5 минут на автобусе по 2-й Вольской улице.

Парковка

У библиотеки имеется ограниченное количество парковочных мест. Дополнительно можно воспользоваться уличной парковкой поблизости.