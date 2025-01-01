Театр «У Никитских ворот» — один из немногих студийных театров, которые появились в советское время и выдержали испытания 90-х. Основанный Марком Розовским в 1983 году, театр объединил актеров-энтузиастов, многие из которых стали настоящими профессионалами сцены. Розовский, фигура знаковая, известен также как создатель студенческого театра МГУ «Наш дом» и постановщик в ведущих театрах страны.

Сегодня «У Никитских ворот» — это репертуарный театр с богатым разнообразием жанров, от мюзиклов и притч до классических пьес и современной драматургии. На камерной сцене театра ставятся спектакли, сочетающие художественный размах и глубокие темы. В репертуаре — как «Доктор Чехов», так и «Метель» Сорокина, «Песни нашего двора» и «Песни нашей коммуналки» в уютном зимнем формате.

В 2012 году театр переехал в обновленное здание с современным оборудованием и зрительным залом на 198 мест, сохранив при этом атмосферу старинного дома. Сегодня «У Никитских ворот» — это центр культурной жизни, где традиции встречаются с новаторством, а талантливая труппа вдохновляет новых поколений зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра нет парковки для посетителей.