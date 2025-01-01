Учебный театр Московской государственной академии хореографии — это сцена, где будущие звезды балета делают первые шаги в профессию. Театр служит не только тренировочной площадкой, но и настоящим пространством художественного высказывания, где студенты Академии осваивают сцену, пробуют себя в классических и современных постановках и впервые выступают перед публикой.

Аудитория театра — это преподаватели, профессионалы в области хореографии, сверстники и зрители, способные оценить стремление и уровень мастерства молодых исполнителей. Спектакли проходят в уютном зале с продуманной сценической инфраструктурой: балетным покрытием, профессиональным светом и звуком. Здесь проходят выпускные экзамены, открытые показы, лаборатории и вечерние программы, на которых юные артисты учатся взаимодействовать с аудиторией и живым пространством сцены.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Фрунзенская» в 10-ти минутах и «Лужники» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться платными парковками на прилегающих улицах.