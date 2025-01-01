Union Jack Pub — это не просто паб, а кусочек старой доброй Англии в самом сердце Москвы. Расположенный на Маросейке, он сочетает в себе дух классического британского заведения с московской динамикой. Здесь подают фирменные сорта пива, традиционные блюда вроде фиш-энд-чипс и шепардс-пай, а интерьер с тёмным деревом и флагами Соединённого Королевства создаёт атмосферу подлинного уюта.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Трубная» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

В районе действует городская платная парковка. Возможность оставить автомобиль зависит от времени суток, поэтому заранее стоит рассмотреть вариант с общественным транспортом или такси.