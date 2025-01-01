Unlock Cafe — городское кафе, где каждый найдет свой формат отдыха. Это идеальное место для свиданий, встреч с друзьями, деловых обедов или ужинов в непринужденной атмосфере, а также для семейных праздников и корпоративов. Здесь можно не только вкусно поесть, но и весело провести время.

Каждый вечер гостей ждут живая музыка, творческие мероприятия и стендап-шоу, создающие неповторимую атмосферу.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Лубянка» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.