«Урбан» — новый концертный клуб на территории «Дизайн-завода» в Москве. Пространство сочетает современный индустриальный стиль с передовыми техническими решениями. Клуб оснащён профессиональной звуковой и световой аппаратурой, что делает его идеальной площадкой для живых концертов, диджей-сетов, театральных перформансов и других культурных событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Дмитровская» в 10-ти минутах ходьбы, «Савёловская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

На территории Дизайн-завода есть платная охраняемая парковка на 197 мест.